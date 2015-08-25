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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçim kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

AKP, HDP ve bağımsızladan oluşacak geçici hükümet, 5 gün içinde kurulacak

25 Ağustos 2015 01:07

Anayasa'da belirtilen 45 günlük sürede Bakanlar Kurulu oluşturulamamasının ardından TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

"Cumhurbaşkanı Tarafından Verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 09/07/2015 tarihinden itibaren kırkbeş günlük sürede Bakanlar Kurulu kurulamadığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile istişare edilerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 116'ncı maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiştir."

Seçimlerin tekrarlanması kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, 5 gün içinde geçici hükümet kurulacak. İlk kez geçici hükümet ile seçime gidilecek. CHP ve MHP, seçim hükümetinde yer almayacağını açıklamıştı. Geçici hükümet AKP, HDP ve bağımsızlardan oluşacak.

 

Bu noktaya nasıl gelindi?

 

Hükümeti kurma süreci 9 Temmuz'da başlamıştı. Görevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ve MHP liderleri ile HDP Eş Genel Başkanları ile görüştü. Ardından da CHP ile istikşafi görüşmeler başladı. Ancak AK Parti-CHP koalisyonu kuralamadı.

Başbakan, CHP ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ikinci kez bir araya geldi. Ancak bu görüşme de sonuçsuz kalınca, Davutoğlu sürenin dolmasına 5 gün kala görevi Erdoğan'a iade etti.

Erdoğan yarın saat 11.00'de Başbakan Davutoğlu ile görüşecek. Erken seçim tarihine YSK karar verecek.

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