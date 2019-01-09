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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısı toprağa verildi

Aytekin KALEDER- Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85), Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi

09 Ocak 2019 18:33

Aytekin KALEDER- Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın vefat eden dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85), Rize\'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi görüyordu. Mutlu, dün sabah hastanede hayatını kaybetti.
Mutlu için bugün ikindi vakti Rize\'nin Güneysu ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü İsmail Yalçın\'ın kıldırdığı namazın ardından Ali Mutlu\'nun cenazesi Merkez Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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