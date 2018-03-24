Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Ordu'ya inemedi

Samsun'dan kalkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Uçak geri döndü. Erdoğan, Ordu'ya helikopterle gitti.

Birkaç kez denemesine rağmen Ordu-Giresun Havalimanına inemeyen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Samsun’a geri dönerek Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikoptere binerek Ordu’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’daki kongrenin ardından memleketi Rize’de baba ocağında konaklayacağı, yarın da oradan Trabzon ve Giresun il kongrelerine geçeceği öğrenildi.