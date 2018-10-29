Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına indi

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Havalimanı açılış törenine dakikalar kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alana geldi. Ankara\'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından TC-CAN uçağıyla İstanbul\'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile kızı Esra Albayrak karşıladı. Esra Albayrak\'ın Erdoğan\'ın ceketini düzelttiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan açılış töreni ve “29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu\"na katılmak üzere dış hatlar giden yolcu bölümüne geldi.

(FOTOĞRAF)