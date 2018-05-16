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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitingi, Bosna derbisinin tarihini değiştirtti

Boşnak milletvekilinden açıklama: İsteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse egemenliğimizi kaybederiz

16 Mayıs 2018 15:32

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, pazar günü Sarajevo ile Zeljeznicar arasında oynanacak derbi karşılaşmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi nedeniyle cumartesiye alındığını açıkladı.

Erdoğan’ın ay başında 24 Haziran’daki erken seçimler öncesinde Bosna Hersek’te konuşma yapacağını açıklaması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmıştı. Boşnak milletvekili Sadık Ahmetoviç, “Eğer isteyen herkes, siyasi toplantılar düzenlemek için ülkemize gelirse egemenliğimizi kaybederiz” demişti.

Reuters’ın haberine göre federasyondan yapılan açıklamada, emniyetin, daha önce de toplumsal olaylar nedeniyle derbi maçının başka tarihe alınması talebinde bulunduğu belirtilerek, maçın cumartesi gününe alındığı duyuruldu.

Türkiye’nin Bosna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, Erdoğan’ın, ülkeyi ziyareti sırasında 24 Haziran’daki seçimler için bir miting düzenleyeceği aktarıldı.

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