Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'oy' çağrısı Almanya'da seçim afişlerinde yer aldı

Temel ELCİVAN, DUİSBURG, 7 Eylül (DHA) - Almanya, 24 Eylül\'deki milletvekili genel seçimlerine hazırlanırken, siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye kadar olmasa da, Almanya sokakları siyasi partilerin afişleriyle donatılmaya başlandı.

Almanya\'da göçmenler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten / AD-D), dikkat çeken bir seçim afişi ile seçmenlere ulaşmayı tercih etti.

Cumphurbaşkanı Erdoğan\'ın AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı \"Türkiye düşmanı partilere sakın ha oy vermeyiniz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim\" konuşmasını AD-D, seçim afişlerinde kullandı; konuşmanın çevrisini yaptırarak video hazırlattı.

AFİŞLERİN TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE

Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan Duisburg şehrinde sokaklara asılan AD-D seçim afişinde, Erdoğan\'ın fotoğrafı ile birlikte \"Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim\" ifadeleri yer aldı. Çifte pasaport vurgusu yapan başka seçim afişleri de sokaklara asan parti, Erdoğan\'ın yer aldığı seçim afişini daha çok Türklerin yoğun bulunduğu sokaklara astığı gözlendi.

PARTİ YÖNETİMİN TERCİHİ

Söz konusu afişle ilgili Alman Demokratlar Birliği Duisburg İl Başkan Yardımcısı Muhammed Bozkurt, \"Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı afiş, partimizin genel merkezi tarafından alınan kararla hazırlanmıştır. Biz de yerelde seçmene ulaşabilmek için sokaklara dağıtıyoruz. Afişte yer alan sözler de, bire bir cumhurbaşkanının ifadeleridir\" diye konuştu.

Öte yandan diğer bir göçmen partisi olan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), aylar önce 24 Eylül seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Görüntü dökümü

-Hazırlanan video

-Duisburg\'da iki ayrı sokakta bulunan Erdoğanlı afişin görüntüsü