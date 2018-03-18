T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu'nun (55) da bulunduğu 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti

18 Mart 2018 02:44

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu\'nun (55) da bulunduğu 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 19.30 sıralarında, D-100 Karayolu\'nun Karabük-Gerede kısmında meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Gerede yönüne giden Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu ile, Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolu ve Gerede\'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Vahit Dal Gerede Devlet Hastanesi\'nde, Şahismail Kocabay ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu\'nun ise durumunun ağır olduğu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKGEREDE Bolu DHA BOLU GeredeCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBayram Ali MutluKazaD100 Karayolu KarabükGeredeTersKocabayYHGeredeVahit DalLSSürücüsününKGKazada Vahit DalCumhurbaşkanı ErdoğanEymen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24