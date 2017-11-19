Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

GÖRELE(Giresun), (DHA) – CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki programlarında görev alan koruma ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda Giresun’un Görele İlçesi’nde bir otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada minibüste bulunan 4 polis memuru ile köpekler yaralandı.

Kaza saat 18:00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı\'nda meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize, Bayburt ve Gümüşhane programlarında görev alan köpekli arama ekibini taşıyan minibüs, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 polis memuru ile köpekler yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.