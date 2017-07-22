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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı, Cidde'de Kral Selman Bin Abdülaziz El Suud ile görüşecek

22 Temmuz 2017 17:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu yarın başlıyor. Gündeminde 'Katar krizi' olan Erdoğan, önce Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı, Cidde'de Kral Selman Bin Abdülaziz El Suud ile görüşecek. Başbakan yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'i da kabul edecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'in ikinci durağı, arabuluculuk görevi üstlenen Kuveyt olacak. Cumhurbakanı Erdoğan'ın son durağı ise Katar.

Görüşmelerde Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin çözümüne ilişkin atılabilecek adımlar ele alınacak. 

Suudi Arabistan, Bayreyn, birleşik arap emirlikleri ve misir'in aralarinda bulunduğu ülkeler 5 haziran'da Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve ambargo karari almişti.

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