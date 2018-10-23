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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAŞIKÇI AÇIKLAMASINI BÖYLE DİNLEDİLER

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı

23 Ekim 2018 15:54

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün gün yaşanan gelişmeleri anlattığı sırada başkonsolosluk önünde bekleyen yerli ve yabancı gazeteciler açıklamayı merakla dinledi. Gazeteciler, telefon ve bilgisayarlardan açıklamayı dinledi. 

Görüntü Dökümü:
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- Açıklamayı dinleyenlerin görüntüsü
- Konsolosluk ve çevresinden görüntüler
- Detaylar 
 

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