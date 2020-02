Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gezilerinden fotoğraf albümü

TRABZON, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın son 16 yılda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’e yaptığı gezilerde çekilen fotoğrafları, gazeteci Ömür Avcı tarafından albüm haline getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğraf albümünü son Trabzon gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 2002 yılından beri Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yaptığı gezi ve ziyaretlerinde çekilen 160 fotoğrafından, ‘Reis-i Cumhur Baba Ocağına Seyahatler’ isimli albüm hazırlandı. Gazeteci Ömür Avcı\'nın derlediği fotoğraf albümünün sunuş yazısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu tarafından kaleme alındı. Bakan Soylu, albümün sunuş yazısında şunları kaydetti:

“Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21’inci yüzyılda sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya hizmet eden bir liderdir. Anadolu’da bin yıldır üstün bir medeniyet inşa eden bir milleti adım adım kucaklayan, Anadolu’nun değerlerini en güzel şekilde temsil eden, Karadeniz’in bir evladı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız; Türkiye ve milletimizin yeniden ayağa kalkışının bir sembolüdür. Recep Tayyip Erdoğan, milli şuurun, milli çizginin adıdır. Türkiye’nin gücüdür. Bir milletin, bir bölgenin insanlarının içinden çıkan bir lideri bağrına basmasının öyküsüdür; Baba Ocağına Seyahatler.”

50’Yİ AŞKIN GEZİDEN FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde olduğu yıllardan bu yana bölgeye her gelişinde takip ettiğini belirten gazeteci Ömür Avcı, “Albümde Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın 2002 yılında AK Parti kurulduktan sonra bölgeye yaptığı 50’yi aşkın seyahatte çekilen fotoğraflar yer alıyor. ‘Baba ocağım’ diye nitelendirdiği Karadeniz’e her gelişinde halkla iç içe olmaya özen gösteren, önemli yatırımların açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı\'mızın bu karelerini tarihe bir not bırakmak adına albüm haline getirdim. Özel bir baskıyla sınırlı sayıda basılan albümdeki fotoğraflardan oluşan bir sergiyi de önümüzdeki günlerde bölgedeki illerde açmayı planlıyoruz” dedi.

Fotoğraf albümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, geçen hafta sonu Trabzon’a yaptığı gezi sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sunuldu.



FOTOĞRAFLI