Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikamet adresi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikamet yeri belli oldu. Azerbaycan’a hareketinden önce Ankara'da basın mensuplarına konuşan Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın (Abdullah Gül) oturduğu yerden ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan binalara, Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz” dedi.

CHP ve MHP’nin Köşk’te düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna katılmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan “Partimizin kuruluş yıldönümü resepsiyonunda bir açıklama yapmıştım. Ben bir davet ederim iki üç davet ederim. Gelirler, gelirler gelmezlerse bir daha davet etmem” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

25 Aralık hakkındaki takipsizlik kararı

Erdoğan, 25 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verilmesine ilişkin "Yargı kararını verdi. Takipsizlik kararının ne anlamam geldiğini hukukla ilgisi olan varsa bilirler. Bu konuda itirazı olan varsa itirazlarını yaparlar. İtirazda da kimin hakkı vardır yoktur bu hukukta bellidir."

'Yeni yapılan binaya taşınacağım'

"İkamet adresiniz neresi olacak, yeni binayı Başbakan mı Cumhurbaşkanı mı kullanacak?" şeklindeki soruya Erdoğan,

"Şu anda oturduğum yer ikamet adresimdir. Henüz yeni ikamet adresim, şöyle ifade edeceğim, Sayın Cumhurbaşkanımızın (Abdullah Gül) oturduğu yerden ayrılmasıyla orada bir süre daha oturmaya devam edeceğiz. Daha sonra da inşallah yeni yapılan binalara, Cumhurbaşkanlığı olarak taşınmayı planlıyoruz. Şu andaki Cumhurbaşkanlığı Binası'na da ve aynı zamanda konutlarına da Başbakanımızın taşınmasını aramızda planlamış durumdayız" şeklinde yanıt verdi



F-16 kazası

Diyarbakır'da iniş sırasında düşen F-16 savaş uçağına ile ilgili olarak, "Az önce Genelkurmay Başkanımla görüştüm. Bir F-16 uçağımız piste yaklaştığında bir bayan yüzbaşımız herhalde sıkıntıyı anlamış olacak ki atlayıp kurtuluyor. Uçak piste çakılmış oluyor. Diğer uçaklarda sıkıntı yok. Değerlendirmeden soran Genelkurmay gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi.

Ziyaretinizde CHP ve MHP temsilcileri yok…

CHP ve MHP'nin 30 Ağustos resepsiyonuna katılmamasına tepki gösteren Erdoğan "Partimizin kuruluş yıldönümü resepsiyonunda bir açıklama yapmıştım. Ben bir davet ederim iki üç davet ederim. Gelirler, gelirler gelmezlerse bir daha davet etmem. Burası duygusallığı taşıyan yer değildir. Burası ülkenin zirvesi cumhurbaşkanlığı makamıdır. Davete icabet edilmezse bir daha davet etmek gibi bir mecburiyeti yoktur" şeklinde konuştu.

Erdoğan "İçtüzük kitapçığının kalkıp meclis başkanımıza fırlatılması bunu ardından yapılan açıklamalar, hele hele genel başkanın “bu bir meşru müdafaadır” açıklaması çok manidardır. Hele hele bir insanın adam öldürmesi bazen meşru müdafaadır benzetmesi, bir defa teşbih hata kabul etmez. Bu bir zihniyet meselesidir. Bundan dolayı da biz böyle bir ağız dalaşına CHP’nin başındaki zatla girecek değilim" dedi.

Çözüm sürecinin geleceği

Erdoğan şöyle devam etti:

"Hükümet görevli olan bakanlarımız arasındaki değişiklikleri yapmış takdirleri odur bize düşen hayırlı olsun demektir. İsabetli olduğu kanaatindeyim. Bu tecrübeleri bu arkadaşlarımız birlikte dayanışma içinde geleceğe taşıyacaklardır.

Çözüm sürecinin önemi ortadadır ve bunu başarıya taşımak şahsım da olmak üzere hepimizin görevidir."

KKTC'den sonra ikinci yurt dışı ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak TUR ile saat 18.45'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da Bakü'ye gitti.