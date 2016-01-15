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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzergahında bir intihar teşebbüsü daha!

Daha önce de Vezir Çataş Boğaziçi Köprüsü'nde intihara teşebbüs etmiş, Erdoğan tarafından ikna edilmişti

15 Ocak 2016 16:51

Boğaziçi Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde bariyerlerin arkasına geçerek intihar etmek isteyen yaşlı bir vatandaş olay yerine gelen müzakereci polis tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçişinden 5 dakika önce ikna edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçiş güzergahında yine bir intihara teşebbüs olayı yaşandı. Saat 11.30 sıralarında Boğaziçi Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde bariyerlerine arkasına geçerek intihara teşebbüs eden yaşlı bir adamı ikna etmek için polis ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çabaları sonucu şahıs ikna olmayınca, olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Olay yerine gelen müzakereci polis de yaşlı adamı ikna etmek için çalışmalara başlattı.

Müzakerecinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu şahıs ikna edilerek bulunduğu yerden alındı. Şahıs alındıktan 5 dakika sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güzergahtan geçerek cuma namazını kılmak için Sultanahmet Cami’ne doğru gitti. İntihara teşebbüs eden şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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