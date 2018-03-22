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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektup Şehit Halisdemir'in ailesine ulaştı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 milyon haneye ulaştırılmak üzere daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubun ilkini, 15 Temmuz Kahramanı, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in ailesine gönderdi

22 Mart 2018 20:49

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 milyon haneye ulaştırılmak üzere daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubun ilkini, 15 Temmuz Kahramanı, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in ailesine gönderdi. Mektup, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından aileye verildi,
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın mektubunu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e teslim etti. Vali Yılmaz Şimşek, mektubu teslim ederken, \"Dün Ormancılık Günü\'ydü. Dün Ankara’da düzenlenen törende Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye’de bulunan 23 milyon aileye karaçam tohumu zarf içerisinde posta yoluyla gönderildi. İlk gönderilen aile de şehidimiz Ömer Halisdemir’in ailesiydi. Biz de bugün itibarıyla zarfı teslim aldık ve Cumhurbaşkanımız adına şehidimizin ailesine teslim ediyoruz\" dedi.
15 Temmuz 2016\'da terör örgütü FETÖ\'nün askeri darbe girişiminde, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi\'yi vurarak öldüren ve darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden olan Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise şöyle konuştu:
\"Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 81 milyon Türk milleti şehidimizin kabrini ziyaret ediyorlar. 2 yıl oldu. Türk milletine ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum.\"
Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir de \"Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize buradan saygılarımızı iletiyoruz. Tohumumuz elimize geçti. Şehit Ömer Halisdemir adına yapılan okula ekmeye karar verdik\" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip  Erdoğan tarafından gönderilen mektubun içerisinden çıkan karaçam tohumları, Ömer Halisdemir adına yaptırılan okulun bahçesine ekildi.

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