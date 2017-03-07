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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Yarbay Ali Yazıcı savunma yapacak

Yargılamanın üçüncü haftasında şimdiye kadar 32 sanık dinlendi

07 Mart 2017 13:05

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 8'inci güne gelindi. Savunmasını verecek sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı da bulunuyor.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

Binanın yakınında toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkları protesto etti. 15 Temmuz Ana İddianamesi'nin ve darbe girişiminin 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, üzerinde, "Darbeciler için yaşasın cehennem", "Game over FETÖ", "Şizofren Fetoşun uşakları", "İdam isteriz" gibi Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı. 

Gülen'in bir numaralı sanık olduğu suikast duruşmasında bugüne kadar eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Binbaşı Şükrü Seymen, eski Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit'in de arasında bulunduğu tutuklu 32 sanık dinlendi.

Yargılamanın üçüncü haftasında, diğer 12 sanığın da dinlenmesinin ardından duruşmanın ertelenmesi bekleniyor. Savunmasını verecek sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı da bulunuyor.

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