Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Bülent Gedikli görevi bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli bugün görevinden ayrıldığını duyurdu.

AKP'nin kurucu üyelerinden de olan Bülent Gedikli kararını Twitter hesabından duyurdu:

Kararının "yeni olmadığını" vurgulayan Gedikli, "Siyasetimizi koltuklarda değil sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız" dedi.

Aslen yeminli mali müşavir olan Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964'te Trabzon'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitiren Gedikli, yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde iktisat politikaları alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik ve başmüfettişlik yapan Gedikli, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalışan Gedikli, 2001'de AKP Kurucular Kurulu üyesi oldu.

22, 23 ve 24. dönemde Ankara Milletvekili seçilen Gedikli, 2002'den 2015'e kadar TBMM'de görev yapmıştı.