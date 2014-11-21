Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları ada mı aldı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının ada satın aldığı iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'den yanıt geldi. Güllüce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlunun “bazı adaları satın aldığı” iddiasına ilişkin soru önergesine, “Belirtilen hususlar hakkında Bakanlığımız bünyesinde iş ve işlem bulunmamaktadır. Malik bilgisi verilememektedir” yanıtını verdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, soru önergesinde, “Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun Bozcaada ile Gökçeada arasındaki Yeniköy Limanı karşısında konuşlanan Pırasa Adası, Tavşan Adası, Yılan Adası ve Orak Adası’nı satın almak için girişimlerde bulunduğu iddiası doğru mudur?” diye sordu.

'Bakanlığımız bünyesinde iş ve işlem bulunmamaktadır'

Soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı, “Belirtilen hususlar hakkında Bakanlığımız bünyesinde iş ve işlem bulunmamaktadır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, söz konusu edilen taşınmazların malik bilgilerinin kişisel veri olması nedeniyle Anayasanın 20. maddesi kapsamında korunması gereken haklardan olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

“Her ne kadar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020. maddesi ‘Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez’ hükmünde açıklık ilkesinden bahsedilse de, söz konusu açıklık ilkesi bir ilginin varlığı ile sınırlandırılmış olup, taşınmaz mala yönelik bilgi ve belge istemlerinde bu ilginin bir belge (kimlik, veraset belgesi, mahkeme kararı, vekalet v.s.) ile belirlenmesi gerektiğinden ve bu ilginin tespit edilememesi nedeniyle malik bilgisi verilememektedir.”



