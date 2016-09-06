Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 metrelik heykeli ortada kaldı

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, Karadeniz bölgesinden bir belediyenin siparişi üzerine heykeltraş Nuh Açın tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 4 metrelik heykeli ortada kaldı.

2 tonluk Erdoğan heykelini Karadeniz'deki belediyenin darbe girişiminden sonra almadığını belirten Açın "Bir ilçe belediyesinin siparişi üzerine yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini yaptım. Daha sonra ne arayan, ne soran oldu. Cumhurbaşkanımızın heykelini almadılar. Ben de heykeli atölyenin önünde sergilemeye başladım" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kartepe’de Lidya Art Galeri adlı atölyesinde insan ve hayvan heykelleri yapan 55 yaşındaki heykeltıraş Nuh Açın, Karadeniz bölgesindeki bir belediyeden yaklaşık 2.5 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykeli için sipariş aldığını söyledi.

Nuh Açın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sağ eli işaret parmağıyla ileri gösterirken tasvir ettiği heykelini 1 aylık çalışma sonucunda tamamladı.

2 ton ağırlığında 4 metre yüksekliğindeki heykeli, darbe girişiminin ardından belediyenin almadığını belirten Nuh Açın, heykeli atölyesinin önünde sergilemeye başladı. Yoldan geçerken heykeli görenler durup, önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Atölyesinde hayvan, masal kahramanları, insan figürleri, büstler yapan Nuh Açın, hangi belediyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heykelinin yapılması için sipariş verdiğini açıklamadı. Nuh Açın şöyle dedi: “Bir ilçe belediyesinden sayın Cumhurbaşkanımızın heykelini yapmak için 2.5 ay önce bir sipariş aldım. 1 aylık çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykelini yaptım. Heykel 4 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında. Biz heykeli bitirinceye kadar memleket karıştı darbe teşebbüsü oldu. Bundan da son derece üzgünüz. Bu heykel de bu olaylar sonrasında bende kaldı. Daha sonra ne arayan, ne soran oldu. Cumhurbaşkanımızın heykelini almadılar. Heykeli galerinin önüne koydum. Fakat fotoğraf çekilmeye gelenler, soru sormak için gelenler çok oluyor.”