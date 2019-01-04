CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, YEREL SEÇİM GENELGESİ

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete\'de yayımlandı. Genelgede, seçimlerde halk iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstereceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, \"Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin anayasanın 79. maddesinde öngörülen \'seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü\' ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem arz etmektedir\" denildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı: Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.\"

