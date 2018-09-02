Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasamin Ecem Anagöz'e tebrik

İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz\'e tebrik telgrafı gönderdi.

Polonya\'nın Legnica kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda Yasemin Ecem Anagöz, finalde Danimarkalı rakibi Maja Jager\'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Yasemin Ecem Anagöz\'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz\'e tebrik telgrafı göndermiştir\"