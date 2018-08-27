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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Köşkü'ne geçerken Trabya meydanında konvoyunu durdurarak minibüsçüleri ziyaret etti

27 Ağustos 2018 20:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçerken meydanda konvoyunu durdurarak minibüs esnafıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan dün akşam İstanbul'a gelerek Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçmek için yola çıktı. Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda bulunan minibüs durağında konvoyunu durdurarak, minibüsçüleri ziyaret etti. Bir süre minibüsçülerle sohbet eden Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. 

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