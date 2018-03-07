Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘sözde ilahiyatçılar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yapılan AKP MYK toplantısında, ‘sözde ilahiyatçılara’ karşı önlem alınması çağrısında bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili olarak Hükümet Sözcüsü ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ı görevlendirdiği kaydedildi.

AKP MYK toplantısında konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilmesinin arkasında, Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, ‘6 yaşında çocukla evlenilebilir’ ve ‘Asansörde halvet olabilir’ şeklindeki sözlerinin sebep olduğu belirtildi.

"28 Şubat’taki gibi etki ajanlığı olabilir"

Bozdağ’a konudan duyduğu rahatsızlığı anlatan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da konuyla bizzat ilgilenmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "İlahiyatçılar daha cesur olsun, gerçek, sarih din anlayışını bu kişiler anlatsın. Sözde diyanetçilerin İslam dininin yanlış anlaşılmasına sebep olmasının önemli alınsın” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sözde ilahiyatçıların toplumu germesine fırsat verilmemeli. Bu sözde İlahiyatçıların bir anda türemesi 28 Şubat’taki gibi etki ajanlığı olabilir."