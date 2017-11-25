İlahiyatçı Nureddin Yıldız: Torpile "Kimliğinizi ispat etmek" deyin, caiz olsun

Kamuoyunda kadınları hedef alan sözleriyle ve “Altı yaşındaki kızlar evlenebilir” açıklamasıyla bilinen İlahiyatçı Nureddin Yıldız, kurucusu olduğu Sosyal Doku Vakfı’nın, “Fetva Meclisi” bölümünden torpilin doğru olup olmadığına ilişkin sorulan soruya, “Bunun adını torpil olarak koymayın. Kimliğinizi ve aranan şahsiyet için tipinizi ispat etmek olarak belirleyin, caiz olsun” şeklinde cevap verdi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberi şöyle:

“Adını torpil olarak koymayın”

Başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik olmak üzere birçok kamu kurumunun işe alımda sözlü mülakat şartı getirmesi, “Kayırmacılığa yol açıyor” yorumlarına neden olurken, Sosyal Doku Vakfı’nın torpili meşru gören açıklamaları dikkati çekti. Öğrencilere yönelik gerici faaliyetleriyle gündeme gelen vakfın internet sitesi üzerinden, “Sözlü mülakatta torpil yapmak, yapan ve torpil yapılan için caiz midir?” sorusuna şu yanıt verildi:

“Selamünaleyküm. Bunun adını torpil olarak koymayın. Kimliğinizi ve aranan şahsiyet için tipinizi ispat etmek olarak belirleyin, caiz olsun."

“Kişiye özel kadro” da meşru

Yıldız’ın torpili meşru gören açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Son dönemde sıkçagündeme gelen “kişiye özel kadro” ilanlarına ilişkin sorulan, “Böyle bir ilanla atanan kişinin kazancı helal olur mu? Kul hakkına girer mi?” şeklinde sorulan soruya, “Bu durum o kişiyi göreve alacak yetkili makamın sahibi açısından ele alınmalıdır. Orada görülecek hizmetin gerektirdiği ve alternatifsiz biri için bunu yapacaksa neden olmasın böyle bir kayırma. Bu ne kadar gerçekte böyledir ne kadar da özel ilişkilerin sonucudur onu o kişinin imanı ile kendisi arasında bırakmak durumundayız” yanıtını verdi.