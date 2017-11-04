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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailesine taziye dileğinde bulundu

04 Kasım 2017 22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK’ya yönelik operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailesine taziye dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit polisin babası İbrahim Taşdemir ve eşi Yeşim Taşdemir ile bu akşam telefonda konuştu. 

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki operasyon esnasında polis memuru Taşdemir'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, merhum şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet diledi. 

Taşdemir ailesinin de sergilediği duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettikleri öğrenildi. 

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