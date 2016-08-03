Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne, anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Ünal'ı atadığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin 12 Kasım 2015 tarihinde YÖK tarafından görevden alınmasının ardından Prof. Dr. Mustafa Ünal, vekil rektör olarak görev yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 8 ay vekil rektör olarak görev yapan Ünal, 12 Temmuz'da gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde seçime girmişti. AÜ'de bin 147 öğretim üyesinden bin 87 öğretim üyesi sandık başına gitmişti. Çekişmeli geçen seçimde Prof. Dr. İbrahim Demir 339, Prof. Dr. Mustafa Ünal 332, Prof. Dr. İsmail Boztosun 162, Prof. Dr. Muharrem Certel 106, Prof. Dr. Hüseyin Basım 46, Prof. Dr. Muharrem Kılıç 44, Prof. Dr. Nevzat Çevik 37 oy almıştı. YÖK, geçtiğimiz pazartesi günü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Prof. Dr. İbrahim Demir ve Prof. Dr. Muharrem Certel isimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mustafa Ünal'ı atadı.

Mustafa Ünal kimdir?

1974 yılında Sivas Gürün'de doğan Ünal, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (İngilizce) bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamlayarak Göz Hastalıkları Uzmanı oldu. 2002-2003 yıllarında Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yaptı. 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzman olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. İspanya Barselona'da Oküler Mikrocerrahi Enstitüsü'nde bir süre Dr JL Güell ile çalıştı. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 60 dolayında makalesi ve bilimsel kongrelerde sunulmuş 100'e yakın akademik bildirisi mevcuttur.

Akdeniz Üniversitesi Göz Bankası Müdürlüğü'nü 2007 yılından bu yana yürütmektedir. Uzmanlık alanları keratokonus ve diğer kornea hastalıkları, kornea nakli, fako ile katarakt cerrahisi, kuru göz ve oküler yüzey hastalıklarıdır.

Evli ve iki çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.