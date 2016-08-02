Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Gür'ü atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Gür'ü atadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de, Ankara, Cumhuriyet, Çukurova, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Trakya ve Yıldız Teknik Üniversitelerine rektör ataması yapmıştı.