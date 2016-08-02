T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Gür getirildi

02 Ağustos 2016 03:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Gür'ü atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Gür'ü atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de, Ankara, Cumhuriyet, Çukurova, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Trakya ve Yıldız Teknik Üniversitelerine rektör ataması yapmıştı.

 

ETİKETLER

gaziantep üniversitesirektör atamasıcumhurbaşkanı erdoğanali gür

İlgili Haberler

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı; hangi üniversitelerde seçim sonuçlarını göz ardı etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'ye Prof. Dr. Mustafa Verşan'ı atadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24