Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde düzenlenen \"Mehmet Akif Ersoy\'u anma\" programı sonrası, servislere binmeye hazırlanan öğrencilere sürpriz yaptı. Erdoğan, makam aracından inerek öğrencilerle sohbet etti.

İstiklal Marşı\'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 82\'inci yılı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde anma programı düzenlendi. Programa, çok sayıda öğrenci katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından o öğrencilere sürpriz yaptı. Program sonunda servis araçlarına binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğrencilerin bir kısmı bu anları cep telefonlarıyla öz çekim yaparak fotoğrafladı. O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

ERDOĞAN\'I YURDA DAVET ETTİLER

Görüntülerde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan\'ın kongre merkezini beğendiniz mi sorusunu öğrenciler \"Çok güzeldi, çok beğendik\" şeklinde yanıtladı.

TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu\'ndan bir görevli, Erdoğan\'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise davet teklifine \"Esra ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah\" diye karşılık verdi.

\"ANNENİZİN, BABANIZIN BİR DE HOCANIZIN ELİNİ ÖPÜN\"

Öğrencilerle öz çekim yapan Erdoğan, elini öpmek isteyen öğrencilere müsaade etmeyerek \"El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün\" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu sözlerine bir öğrenci \"Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?\" diye sordu. O soru ise ortamda gülüşmelere neden oldu.