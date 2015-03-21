Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Newroz Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Nevruzu, "geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan ortak bir bayram, baharın uyanışı ile simgelenen birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adı" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kültürümüzde de Orta Asya'dan Balkanlara kadar tüm canlılığıyla varlığını sürdüren Nevruz Bayramı, milletimizin, tüm farklılıkları aşarak, geçmişine sahip çıkma ve geleceğini birlikte inşa etme iradesini ifade eder. Nevruzla bayramlaştırılan tabiatın dirilişi, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişidir" ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel'in "benim sadık yarim kara topraktır" dizesini anımsatan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Nevruz, geniş bir coğrafyada binlerce yıldır kutlanan ortak bir bayram olarak, baharın uyanışı ile simgelenen birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adıdır.

Bizim kültürümüzde de, Orta Asya’dan Balkanlara kadar tüm canlılığıyla varlığını sürdüren Nevruz Bayramı, milletimizin, tüm farklılıkları aşarak, geçmişine sahip çıkma ve geleceğini birlikte inşa etme iradesini ifade eder.

Nevruz’la bayramlaştırılan tabiatın dirilişi, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişidir.

Aşık Veysel’in “benim sadık yarim kara topraktır” dizesiyle özetlediği kadim bir geleneğin mensubu olan aziz milletimiz, "toprak ana" nitelemesiyle de, Allah’ın kendisine emaneti olan tabiata verdiği önemi en veciz şekilde ifade etmiştir.

2010 yılından itibaren, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya kazandırılan bu güzel bayramın, insanlığa barış ve sevgi getirmesini temenni ediyorum.

Ülkemizde de, Nevruz’un, uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz kardeşlik ve huzur ikliminin pekiştirilmesine vesile olmasını diliyorum.

Baharla birlikte yeşeren ümitlerimizin, Nevruz Bayramı’yla beklediğimiz neticeye ulaşacağına ve önümüzde yepyeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum.

Tüm insanlıkla, tüm kardeşlerimizle birlikte, milletimizin 21 Mart Nevruz Bayramını kutluyorum.