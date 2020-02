Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Hamas mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir" dedi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Netanyahu'ya hatırlatma: Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu (Hamas) Filistin'in ana yurdunu işgalci güce karşı koruyan bir direniş hareketidir. Dünya, zalimlere karşı Filistin halkı ile dayanışma içindedir." mesajı verdi.

Reminder to Netanyahu:



Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists.



It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power.



The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors.