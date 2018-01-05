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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Münir Özkul'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı 

  ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul'un vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendim

05 Ocak 2018 17:05

 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul\'un vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda, \"Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul\'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir\" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul\'un vefatı nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: \"Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul\'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul\'a Allah\'tan rahmet; sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.\" 

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