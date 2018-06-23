Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: YSK önünde yatacakmış, burası hukuk devleti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Esenyurt'ta konuştu. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim güvenliğine dair, "Okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun, Ben de YSK'nın önünde yatacağım" açıklamasına tepki göstererek, "YSK'nın önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil" dedi.

Erdoğan, köprü ücretlerine eleştiren İnce'ye "Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye? 2. köprüden git, 1. köprüden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git" şeklinde tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Ne yapacakmış? YSK'nın önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Seçimlerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir sandık üyesi hemen güvenlik ekibine haber verebilecek. Sandıklarada her partiden üye var, daha ne konuşuyorsun?

Yeni yönetim sistemiyle Türkiye bir uçuşa geçecek. Bu farklı sistem ile diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Bunların kafası basmıyor, nasıl parlamenter demokrasi. 16 Nisan'da biz anayasa değişikliğini yaptık, bu iş bitti. Milleti aldatıyorlar.

Türkiye G20 içerisinde 17'nci ülke, Avrupa'da 6'ncı ülke. Durup dururken gelmedik. Büyümede ilk çeyrekte 7,4 ile Hindistan'dan sonra ikinci sırada yer aldık. OECD arasında bir numarayız. İş bilenin kılıç kuşananın.

"Sandalla git"

Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye? 2. köprüden git, 1. köprüden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git. Bay Muharrem gün ola harman ola. Şu an biz burayı yap-işlet-devlet'le yaptık. Bu bir mantık, ekonomik zekadır. Sende bu yoksa ne yapalım? Biz bunu G20 toplantısında biz bunun konferansını verdik. Atacağımız adımı halkımız için atıyoruz. 3. köprüyü ağır vasıtalar oradan geçsin, İstanbul'un ulaşımı rahatlasın diye attık.

Biz Afrin'de 4 bin 700 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bin civarı teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Bütün cephanelikleri yok ettik. İkinci operasyonda toplantı halinde olan lider kadrodan 35 kişiyi etkisiz hale getirdik. Anladılar ki güvenlik güçleriyle baş edilmez.

Bay Kemal terör örgütünün destekledikleriyle yürüdü mü? Biz bu oyunu bozacağız. Yarın akşam bu mutluluğu yaşamalıyız.

"Bunların derdi Erdoğan gitsin"

16 yılda ne yaptılar diyorlar bize. Gelin görün şehir hastanelerini görün. Bunlar dürüst değil ama. Bir kadın da çıkmış ben şehir hastanelerine karşıyım diyor. Bunların paralarını nereden buldunuz diyorlar. Biz çalıştık çalıştık. Biz batıda ne varsa Güneydoğu'da ve Doğu'da aynısını yaptık. Herkese eşit davrandık. Kimseyi ayırmadık. Biz Marmaray'ı yaptık. Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı 23 milyonu buldu. Bir diğer adım, Osmangazi Köprüsü'nü 2016'da açtık. 13 milyon araç da oradan geçti. Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye. Bunlar sana pahalı geliyorsa sandalla git. Bin sandala küreği çek git. Mantığa bak. Bay Muharrem Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yıl sonra devletimize geçecek. Bu ekonomik zekadır. Bu sende yoksa biz ne yapalım. Biz hizmetimizi milletimiz için yaptık. Biz 3.köprüyü İstanbul'un trafiği rahatlasın diye yaptık. Ama bunların bir derdi var mı? Yok. Bunların derdi Erdoğan gitsin. Ama biz dertliyiz dertli. Bizim hedefimiz var.

Kardeşlerim modern dünya neyi yapıyorsa, biz de onları yapıyoruz, yapacağız. Biz geldiğimizde 25 tane havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanımız var. Bak nereden nereye geldik. Her yere stad yaptık. Yatırımlar yaptık. Değerli kardeşlerim, şimdi en önemli havalimanımız olan 3. İstanbul havalimanımızı denedik. Hamd olsun bunu da başardık. 30 bin kişi şu an çalışıyor. İşletme açıldığı zaman 100bin kişi istihdam edecek orası. Hepsinden öte bu havalimanı bizim markamız olacak. Dünyaya havamızı atacağız. 2023'te yolcu sayısı 150 milyon olacak inşallah."