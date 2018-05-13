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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli karatecilere tebrik telgrafı

İSTANBUL,(DHA) -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 53

13 Mayıs 2018 02:48

İSTANBUL,(DHA) - 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur’a tebrik telgrafı gönderdi. 
Sırbistan\'da devam eden 53\'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası\'nın üçüncü gününe milli karateciler damga vurdu. Sabah ve akşam seansında yapılan yedi madalya mücadelesinin altısını kazanan Büyükler Karate Milli Takımı, iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. 
Kariyerinde 1 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanan milli karateci, dördüncü Avrupa şampiyonluğuna Sırbistan\'da imza attı. 
Kumite 67 kiloda son Avrupa Şampiyonu unvanıyla mücadele eden Burak Uygur, yerini korumayı başardı. Ev sahibi Sırbistan\'dan Stefan Joksic ile karşılaşan milli karateci, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kariyerinin üçüncü Avrupa Şampiyonası finalinde, üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.
Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın altın madalya kazanan milli sporculara tebrik telbrafı gönderdiği bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde: \'\'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 53. Avrupa Karate
Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcularımız Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur’a tebrik telgrafı göndermiştir.\'

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