Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik

İSTANBUL,(DHA) -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda rekor kıran Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz\'e tebrik telgrafı gönderdi.

Polonya\'nın Legnica\'da kentinde devam eden Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda Mete Gazoz 686 puanla, David Pasqualucci\'ye ait Gençler Avrupa rekorunu kırdı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz\'den oluşan Klasik Yay Karışık takımı da 1348 puanla Gençler Dünya rekorunu ele geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz\'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz\'e tebrik telgrafı göndermiştir.\"

