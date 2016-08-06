Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan medyaya: Milli iradeden yana tavır koydunuz, teşekkür etmek boynumun borcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, Yenikapı'da gerçekleştirilecek mitingde sadece Türkiye bayrağı olmasını istedi.



Erdoğan'ın, buluşmada gazetecilere "Medyamız demokrasi, özgürlük ve milli iradeden yana tavır koydu. Teşekkür etmek boynumun borcu" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı gazeteciler ve medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen buluşmada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Yenikapı'daki mitingin Türkiye'nin birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğini ifade ettiği belirtilirken, mitinge gelecek olanlardan sadece Türk bayrağı getirmesini istediği öğrenildi.

İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nin saat 17.00'de başlayacağını ifade eden Erdoğan, 81 ilde canlı verileceğini söyledi.

Gazetecilerle buluşmasının, medyaya teşekkür etmek için gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir masanın etrafında buluştuk. Medyamız demokrasi, özgürlük ve milli iradeden yana tavır koydu. Bu kez takdir ediyorum. Bunu söylemek boynumun borcu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan'ın gazetecilere, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşadıklarını da şöyle anlattı: "CNN Türk ve 4 televizyon kanalıyla temas kurduk. Sonra da Marmaris'ten ayrılma planını hayata geçirmişler. Üzerimizden uçan F-16'lar bomba yüklü değildiler. Yoksa bırakırlardı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede medya temsilcilerine şunları söyledi: "Bu işin bittiğine şu anda inanmıyorum. Atacağımız adımlar ve, rehavete kapılmayacağız. Yarınki mitingle demokrasi mitingleri devam etmeyecek. FETÖ tamamıyla temizlenene kadar mücadele devam edecek. Darbeler tarihini alt üst edecek, dünyadaki halkların örnek alacağı bir tavır koydu ortaya Türk halkı."

