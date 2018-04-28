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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kore' mesajı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelmişti

28 Nisan 2018 02:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin biraraya gelmesine dair görüşlerini paylaştı. Erdoğan görüşmelerden memnuniyetini dile getirdi.

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İlgili tweette ''Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs'ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız.'' ifadeleri yer aldı.

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