Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kore' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin biraraya gelmesine dair görüşlerini paylaştı. Erdoğan görüşmelerden memnuniyetini dile getirdi.

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İlgili tweette ''Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs'ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız.'' ifadeleri yer aldı.