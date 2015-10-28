Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da bulunan genel merkez binasına, dün saat 19.00 civarında, binanın önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edilmiş, ölen ya da yaralanın olmadığı saldırı sonrasında soruşurma başlatılmıştı.

Saldırı sonrasında canlı yayında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Amaç göz korkutmak ise hiç kimsenin endişesi olmasın bizim gözüm korkmaz. Güçlüyüz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bunun için bir bedel ödenecekse biz bu bedeli ödemeye hazırız. Seçimlerin yapılmasını engellemeye dönük bir girişim olabilir mi? Belki bu niyetle yapmış olabilirler. Bütün siyasi partilerin bu tür saldırılara ortak karşı çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.