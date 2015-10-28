T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Merkezi'ne dün saat 19.00 civarında 5 el ateş edilmişti

28 Ekim 2015 01:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da bulunan genel merkez binasına, dün saat 19.00 civarında, binanın önünden geçen bir araçtan 5 el ateş edilmiş, ölen ya da yaralanın olmadığı saldırı sonrasında soruşurma başlatılmıştı.

Saldırı sonrasında canlı yayında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Amaç göz korkutmak ise hiç kimsenin endişesi olmasın bizim gözüm korkmaz. Güçlüyüz. Demokrasiyi savunuyoruz. Bunun için bir bedel ödenecekse biz bu bedeli ödemeye hazırız. Seçimlerin yapılmasını engellemeye dönük bir girişim olabilir mi? Belki bu niyetle yapmış olabilirler. Bütün siyasi partilerin bu tür saldırılara ortak karşı çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğangeçmiş olsun telefonukemal kılıçdaroğluchp genel merkezine saldırı

İlgili Haberler

CHP Genel Merkezi'ne ateş açıldı!

Gürsel Tekin, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24