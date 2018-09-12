Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, CHP\'nin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz pazar günü, genel merkezde yapılan il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik, \" Sevgili Erdoğan vatandaşa \'doları bozdur\' diyorsun ancak bunları neden dolarla veriyorsun. Çünkü sen dolar baronlarının adamısın. Tazminat davası açmazsan namertsin. Davayı açarsan bunları ispat edeceğim\" demişti. Bu sözlerin ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, \"Dava açın ben bunu ispat edeceğim diyor. Dava açacağız, ispat et bakalım göreceğiz\" ifadelerini kullanmıştı.

\"TEK ADAM ALGISI İÇİN YOĞUN BİR KAMPANYA BAŞLATILMIŞTIR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı avukatı Hüseyin Aydın, bugün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasında yer alan \'sivil darbe\' ifadelerinin FETÖ\'nün söylemleri olduğu belirtilerek, \"Bilindiği gibi FETÖ öncülüğünde Cumhurbaşkanımıza yönelik \'tek adam\' algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya başlatılmıştır. Davalı ve genel başkanı bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Cumhurbaşkanımız hakkında \'tek adam\' algısı oluşturmak için yoğun bir çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016\'daki darbe teşebbüsüyle ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında \'diktatör devrildi\' algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu amaç doğrultusunda davalı ve genel başkanı bulunduğu siyasi parti hala ortak bir politika çerçevesinde Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmakta ve kamuoyunu bu isnatlara inandırmak hususunda yoğun bir gayret sarf etmektedir. Bu propagandaya yurt içi ve dışında PKK ve FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır\" denildi.

\'KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI YÖNÜNDE KARAR VERİLMİŞTİR\'

Dilekçede Kılıçdaroğlu\'nun konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik \'Man Adası\' iddialarını da tekrarladığı belirterek, \"Davalı bir sene kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışında parası olduğun iddia etmiş, iddiasını ispata davet edilmiş ancak iddiasını ispat etmek bir yana iddiayı dile getirmekten sarfı nazar etmeye başlamıştır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardığını iddia etmiş, ispat bağlamında sunduğu belgelerin yurt dışına para transferi ile ilgili olmadığı kısa sürede anlaşılmıştır. Nitekim bu konu ile ilgili başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vermiştir\" denildi.

250 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Avukat Hüseyin Aydın dilekçede, Kılıçdaroğlu\'nun söz konusu açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik \'döviz baronlarının adamı\' sözlerinin hakaret teşkil ettiği ve müvekkilinin siyasi hayatı, benimsediği ilkeler ile verdiği mücadele gözetildiğinde gerçeğe aykırı olduğu belirterek, \"Davalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına benzer şekilde defalarca saldırıda bulunmuştur. Davalının konuşmasına hakim olan ve bir siyasetçiye yakışmayacak düzeydeki bu çirkin üslubuna karşı caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerekmektedir\" değerlendirmesini yaparak, 250 bin lira manevi tazminat talep etti.