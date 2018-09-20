Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı (yeniden)

ANKARA / DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal\'a tebrik telgrafı gönderdi.

Slovakya\'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası\'nda milli sporcu Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Trnava kentinde devam eden şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı. Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kerem Kamal\'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kamal’a tebrik telgrafı göndermiştir.\"