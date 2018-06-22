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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARABEKİR AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu

22 Haziran 2018 17:08

 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir\'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu\'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre vefat haberinden derin üzüntü duyan Erdoğan, Feyzioğlu\'nun  kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran\'ı bugün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 91 yaşında hayata veda eden Hayat hanıma Allah\'tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi. Kazım Karabekir Paşa\'nın 77 yaşındaki kızı Timsal hanımın da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.
 

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