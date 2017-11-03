Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7039 ile 7040 sayılı kanunları onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, 7039 sayılı \"Nüfus Hizmetleri Kanunu

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\" ve 7040 sayılı \"Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun\"u onaylarak, Anayasanın 89\'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104\'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi.

Haber: Ankara (DHA)