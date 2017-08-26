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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güreş şampiyonlarına tebrik 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden paylaştığı mesajda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda Erkekler 130 kg ve 85 kg'da altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Metehan Başar'ı gönülden tebrik ediyorum

26 Ağustos 2017 16:44

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden paylaştığı mesajda, \"Dünya Güreş Şampiyonası\'nda Erkekler 130 kg ve 85 kg\'da altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Metehan Başar\'ı gönülden tebrik ediyorum. Bayanlar 75 kg\'da altın madalyayı ülkemize getiren Yasemin Adar ve 48 kg\'da bronz madalya kazanan Evin Demirhan\'a da yürekten tebrikler. Erkekler 125 kg\'da gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 66 kg\'da bronz madalya kazanan Atakan Yüksel\'i de kutluyorum. Bizleri gururlandıran güreşçilerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum\" dedi. 


 

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