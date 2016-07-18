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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16'lara Türkiye'de devriye gezme emri

İstanbul Emniyet Müdürü, Mustafa Çalışkan ayrıca havada görülen tüm helikopterlere uyarı yapılmaksızın vur emri verdi.

18 Temmuz 2016 11:08

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından İstanbul’a bin 800 Özel Harekat Polisi takviyesi yapılarak kritik noktalara konuşlandırıldı. İstanbul semalarında görülen helikopterleri vur emri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tüm F-16'lara Türkiye'de devriye gezme emri verdi.

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından İstanbul’a bin 800 Özel Harekat Polisi takviyesi yapılarak kritik noktalara konuşlandırıldı. Söz konusu alanlar "zırhlı kobra" ve "ejder" olarak adlandırılan araçlarla takviye edilerek, devriye çalışmaları sürdürülüyor.    

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ayrıca havada görülen tüm helikopterlere uyarı yapılmaksızın vur emri verdi.

 

Erdoğan'dan F-16'lara devriye emri

 

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt genelinde hava sahası kontrolü ve güvenlik amaçlı F-16'larla devriye uçuşları da başlatıldı.

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