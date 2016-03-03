Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, partisinin Mersin mitingindeki konuşmasında sarf ettiği "Erdoğan'a dünya lideri dediler ya. Saray da yaptı kendine. Bir insan dünya lideri, İslam devletlerinin lideri olmak için uğraşabilir. Son derece ciddi bir iddiadır. Bu iddiayı ortaya koyan birinin her şeyden önce adil olması gerekmez mi? Eğer İslam toplumunun lideri olacaksan, önce senin Müslüman olman lazım, İslamiyet'e inanman lazım, İslam'ın şartlarını yerine getirmen lazım. Yoksa senin lider olmana itirazımız yok. Fakat esas aldığımız Hz. Peygamberin yoluysa, kusura bakma o hırsız değildi, rüşvet yemiyordu. Bir hırkası vardı ve geride bırakacağı kuran vardı. Halife olacaksan itirazımız yok ama hırsızdan, adaletsizden halife olmaz" sözleri nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Hüseyin Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine verdiği dava dilekçesinde, Demirtaş'ın 27 Şubat 2016'da "HDP Mersin Akdeniz Barış Mitingi"ndeki konuşmada, Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı mahiyetinde açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Demirtaş'ın ifadelerine yer verilen dilekçede, açıklamaların düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilip hukuken himaye etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

"İfade özgürlüğü ihlal aracı olamaz"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasanın ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerinin de yer aldığı dilekçede, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlığını ihlal aracı olarak kullanılamayacağı belirtildi.

Ölçüsüz ithamlarda bulunuldu

"Sayın Cumhurbaşkanımıza alenen hakaret edildiği, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, toplumda itibarının hedef alındığı açıktır. Zira davalı, toplumun ortak değerleri üzerinden haksız ve ölçüsüz ithamlarda bulunmuştur" denilen dilekçede, Demirtaş'ın, Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeni ile 50 bin lira manevi tazminatla cezalandırılması talep edildi.