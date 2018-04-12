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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cezayir Başbakanı Uyahya'ya başsağlığı telefonu 

  ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’deki askeri nakliye uçağının düşmesi hadisesiyle ilgili olarak Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi

12 Nisan 2018 18:47

 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’deki askeri nakliye uçağının düşmesi hadisesiyle ilgili olarak Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulü sırasında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim kazada 250’yi aşkın Cezayirlinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Cezayir halkına başsağlığı diledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’ya da taziye dileklerinin iletilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’de ilan edilen 3 günlük yas çerçevesinde Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği’ndeki Türk bayrağının da yarıya indirildiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden Cezayirlilere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır ve metanet diledi.

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