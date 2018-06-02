Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Bu İnce'ye dava açın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerini CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye dava açma çağrısı yaptı. “Tüm milletvekillerine diyorum ki bu İnce’ye hepiniz dava açın. Benim milletvekilli arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce’ye dava açın” diyen Erdoğan, İnce’nin kendisinin konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı Metin Temel’e yönelik sözlerine de tepki göstererek, “Millet sana apoletleri sökecek fırsat vermeyecek” ifadesini kullandı.

Seçim çalışmalarına devam eden Erdoğan, bugün Konya'daydı. Erdoğan'ın açıklamalarının öne çıkan açıklamaları şöyle:

-Konya ezelden beri yol arkadaşımız olmuştur. O yüzden hep Konya'ya bak, Türkiye'yi gör dedik. Konya bugün bir başka.

-Konya'nın içme suyu problemini önemli ölçüde çözeceğiz. İçme suyu tesisi 650 trilyona mal oldu. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Türkiye'mize birçok yatırım yaptık. 16 yıldır yatırım yaptık. Sayın İnce, sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Hamdolsun paramız var. Konya'da son 16 yılda 47 Katrilyon yatırım yaptık. Son 16 yılda Konya'ya 47 katrilyon yatırım yaptık. Gör Bay Kemal ve İnce gör. Seçim beyannamesini parti genel başkanı okuyor. Sen aday olsaydın o zaman. Ne diyor, "Gel bakalım Muharrem gel diyor". Bunların durumu rezalet.

-11 bin 614 kişilik yurtlar açarak Konya'da yurt kapasitemizi 30 bin 520'ye çıkardık. Konya'da eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. Konya 100 dönümlük bir millet bahçesine kavuşacak.

-Bisiklet yarışları için ilk kez Konya'da bir veledrom yapacağız. En kısa sürede hizmete girecek inşallah. Yatırımlara devam edeceğiz ey Konyalı kardeşlerim. Bay Kemal sen anlar mısın Şehir Hastanesi'nden? İnce, sen anlar mısın? Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl Konya'da açıyoruz inşallah. Bunlar şehir hastanesi ne bilmez.

-Ne diyor Bay Kemal'in adayı biz bu işlerle uğraşmayız. Eee o zaman niye aday oluyorsun? Kazanamayacaklarını da biliyorlar.

"Sayın İnce Yalova'ya rahat rahat gidip gelsin diye köprü yaptık"

-Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar. Biz sayın İnce Yalova'ya rahat rahat gidip gelsin diye köprü yaptık. Biz hizmet ehliyiz. Biz bu millete efendilik yapmaya gelmedik. İftarı çiftçilerle yapacağız. Bu akşam Aksaray'da çiftçi kardeşlerimle iftarım var. Biz her zaman halkın içindeyiz kardeşlerim.

-Konya'ya 7 katrilyon lira tarımsal faaliyet desteği verdik. Bay Kemal çiftçiler ağlıyor diyor. Bay Kemal ne yaptığımızın farkında değil. Verilen paralardan haberi yok. Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu. İstediğin kadar yalan söyle. Benim feraset ehli milletim bu yalanlarınızı yutmayacaktır. Biz gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz diğerleri ise sadece 'Yıkacağız' diyor.

-Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ile itham eden bu İnce'ye dava açın.

"Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama..."

-Kahraman komutanı İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz İkinci Ordu Malatya’dadır, ben de gittiğimde bir iftar verildi. Malatya’da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, muazeleyi kaybediyor. Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen yakın bir hukukumuz var. Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün kalmaz. Bunun genel başkanı da “Aman ha Afrin’e girmeyin” diye yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz bir mi, girdi; başlarında da Metin Temel Paşamız var mıydı, vardı. Akıllarınca bunun intikamını alıyorlar.