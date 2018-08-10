Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baksı Müzesi'ne ziyaret

Selçuk BAŞAR-Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinden ayrılarak Bayburt’a geçti. Erdoğan burada, çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyünde açılan ve 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü\'ne layık görülen Baksı Müzesi’ni gezdi.

24 Haziran seçimlerinde partisi ve kendisine verdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon\'da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Merkez Mahallesi’ndeki evinde geçirdi. Erdoğan, saat 11.20 sıralarında geceyi geçirdiği evinden ayrılarak, Güneysu futbol sahasında bekleyen helikopterle Bayburt’a geçti. Erdoğan, Bayburt programı öncesi geldiği kentte çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Bayraktar köyündeki, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ve TBMM Onur Ödülü\'ne layık görülen Baksı Müzesi’ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeyi gezdi, Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Camii’ye gitti. Erdoğan, Cuma namazının ardından 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt kent merkezinde halka hitap edecek.

BAKSI MÜZESİ

Baksı Müzesi, Bayburt’un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü\'nü aldı.

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