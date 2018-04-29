T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da 'hakaret şiiri' için temyiz başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da 'kendisine hakaret içerdiği' için kısmen yasaklanan şiirin tamamının yasaklanması için temyiz başvurusu yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik hakaret ve küfür içeren şiirin tamamen yasaklanması için Hamburg mahkemesine temyiz başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın okuduğu şiire kısmi yasak getirmiş, yalnızca 'hakaret içerdiği' hükmüne varılan dizeler yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şiirin tamamının yasaklanmasını talep ediyordu.

Alman Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla Hamburg mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunda şiirin diğer altı dizesinin de yasaklanması talebinde bulunduğunu yazdı.

Reuters haber ajansı ise mahkemenin temyiz başvurusunun içeriğiyle ilgili yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

Hamburg Eyalet Mahkemesi, geçen yıl Mayıs ayında şiirin 24 dizesinden 18'inin 'sövgü dolu ve karalayıcı' olduğuna hükmetmiş ve bu mısraları yasaklamıştı.

Mahkeme, Şubat ayında da ihtiyati tedbir kararını onayıp bu mısraların yasaklı kalmasına hükmetti.

Mahkeme, "sanatsal özgürlük altında korunan mizah kişisel özgürlük alanının merkezine dokunduğuna yasaklanabilir" ifadesini kullandı ancak tamamını yasaklamayı da "ifade özgürlüğünün çok önemli olduğu" gerekçesiyle reddetti.

Şiir iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Almanya Federal Meclisi Bundestag, Erdoğan'ın komedyen Böhermann hakkında suç duyurunda bulunduğu 'yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan' yasayı kaldırma kararı aldı.

'Şah Yasası' olarak binilen Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin kaldırılması kararı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan AlmanyaRecep Tayyip ErdoğanHamburgEyalet Mahkemesi AlmanJan BöhmermannErdoğanAlman Der SpiegelCumhurbaşkanı ErdoğanEyalet MahkemesiMayısMahkemeFederal Meclisi Bundestag ErdoğanBöhermannYasası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24