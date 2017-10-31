Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e "samimi ve sıcak misafirperverlik" mesajı

İSTANBUL,(DHA) Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ilk seferi töreni için Bakü\'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gün ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gün twitter hesabından Alivey ile bir fotoğraf karesi paylaşarak Cumhurbaşkanı Aliyev\'i de etiketliyerek altına şunları yazdı \"Samimi ve sıcak misafirperverliği için dost ve kardeş Azerbaycan\'ın Cumhurbaşkanı @presidentaz Sn. İlham Aliyev kardeşime teşekkür ediyorum\".

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