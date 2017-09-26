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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Yüksel'in ailesine taziye ziyareti

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti

26 Eylül 2017 12:45

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in ailesine taziyelerini iletti. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul\'dan Ankara\'ya geldikten sonra Yüksel\'in naaşının bulunduğu Güven Hastanesi\'ne uğrayarak, aile bireylerine başsağlığı diledi. Vefattan dolayı derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Yüksel\'e Allah\'tan rahmet dilediği ve Yüksel\'in eşiyle çocuklarına sabır ve metanet dileyerek, ailenin acılarını paylaştığı öğrenildi. 55 yaşındaki Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Güven Hastanesi\'ne kaldırılmış; ancak orada hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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