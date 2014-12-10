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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İzzet Özgenç'i YÖK üyeliğine atadı

10 Aralık 2014 00:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne rektör ataması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;
-Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif KARADEMİR'i,
-Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Muammer YAYLALI'yı,
-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammet İhsan KARAMAN'ı,
-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Galip AKHAN'ı,
-Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'i, 
-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Metin DOĞAN'ı atamışlardır."

 

İzzet Özgenç YÖK üyeliğine atandı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İzzet Özgenç'i YÖK üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Üniversitelerarası Kurul kontenjanından açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrası uyarınca, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İzzet ÖZGENÇ'i atamışlardır."

 

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